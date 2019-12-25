В Выборге в новогодние праздники будет ограничено движение транспортных средств

Движение ограничат во время проведения новогодних мероприятий.

В новогоднюю ночь и первые дни января в Выборге запланированы праздничные мероприятия.

Во время проведения новогодних мероприятий будет ограничено движение транспортных средств:

С 22:00 30 декабря 2021 года до 18:00 4 января 2022 года:

- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);

- проезд между домами ул. Ушакова, д. 4 и ул. Ушакова, д. 6.

С 16:00 31 декабря 2021 года до 8:00 1 января 2022 года:

- пр. Суворова (от ул. Кеппа до ул. Северной);

- пр. Ленина (от Ленинградского пр. до Московского пр.);

- пересечение ул. Димитрова и пр. Ленина;

- ул. Мира (от Московского пр. до пр. Суворова).

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО