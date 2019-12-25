Смертельное ДТП перекрыло проезд по Красносельскому шоссе

Объезд участка возможен по Волхонскому шоссе и Петербургскому шоссе.

На время оформления смертельной аварии, которая произошла 1 октября на Сергиевском путепроводе, перекрыт проезд по Красносельскому шоссе от Волхонского шоссе до Петербургского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Объезд участка возможен по Волхонскому шоссе и Петербургскому шоссе. На месте происшествия работают два экипажа Госавтоинспекции.

Напомним, 23-летний водитель машины "ВАЗ 21099" не справился с управлением, и ее занесло из-за оледенения проезжей части. В результате автомобиль оказался на "встречке" и врезался в иномарку Kia Picanto 55-летнего мужчины.

В ДТП пострадал управлявший авто "ВАЗ", его госпитализировали в тяжелом состоянии. Пассажир этой машины, на вид которому около 40 лет, скончался на месте происшествия. Также погибла 10-летняя девочка, пассажирка Kia.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом в аварии с участием мопеда, грузовика и "легковушки" пострадал ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти