На Невском собралась пробка из-за перекрытия движения

На улице днем 5 мая – строевой смотр и прохождение парадных расчетов.

На Невском проспекте в Петербурге образовалась пробка. Движение по улице частично перекрыто, как и на Дворцовом мосту – с 14:57.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", проезд закрыт от Дома Зингера до Зоологического музея на Биржевой площади на Васильевском острове. "Побагровели" также Гороховая и Малая Морская улицы, набережная реки Мойки. На Невском проспекте днем 5 мая – строевой смотр и прохождение парадных расчетов, пишет "Фонтанка". В городской администрации об ограничениях не предупреждали.

Напомним, в Центральном и Адмиралтейском районах с 7 по 9 мая ограничат проезд из-за Парада Победы. Ограничения затронут несколько десятков улиц и магистралей в разные периоды.

Фото: lk-b2b.camera.rt.ru; "Яндекс.Карты"