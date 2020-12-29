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Все поликлиники Петербурга должны перейти на электронные медкарты
Сегодня, 15:52
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nadezhda_sib

Все поликлиники Петербурга должны перейти на электронные медкарты

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В некоторых медучреждениях она уже введена.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Городскую поликлинику №24 в Адмиралтейском районе. В медучреждении введены электронные медицинские карты. По словам градоначальника, на них должны перейти все поликлиники города. 

К поликлинике на набережной Обводного канала прикреплены 45 тысяч взрослых и почти 12 тысяч детей. Фасад здания планируют привести в порядок. Оно является объектом культурного наследия. 

Также медучреждение проводит вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно даже в выходной день. В 2020 году поликлинике были переданы три легковых автомобиля, которые сейчас доставляют участковых врачей и других медработников к больным.

Ранее Piter.TV рассказал, как работают "бережливые поликлиники". 

Фото: gov.spb.ru

Теги: поликлиника, электронная медкарта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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