Все поликлиники Петербурга должны перейти на электронные медкарты

В некоторых медучреждениях она уже введена.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Городскую поликлинику №24 в Адмиралтейском районе. В медучреждении введены электронные медицинские карты. По словам градоначальника, на них должны перейти все поликлиники города.

К поликлинике на набережной Обводного канала прикреплены 45 тысяч взрослых и почти 12 тысяч детей. Фасад здания планируют привести в порядок. Оно является объектом культурного наследия.

Также медучреждение проводит вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно даже в выходной день. В 2020 году поликлинике были переданы три легковых автомобиля, которые сейчас доставляют участковых врачей и других медработников к больным.

Ранее Piter.TV рассказал, как работают "бережливые поликлиники".

Фото: gov.spb.ru