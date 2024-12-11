Советник Трампа раскрыл подробности анонсированных переговоров по Украине

Влиятельный чиновник из Вашингтона раскрыл краткое содержание ближайших переговоров.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрация Дональда Трампа намерена завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности будут переданы в ведение европейских стран. Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC.

"Трамп планирует завершить этот конфликт, а затем ответственность за обеспечение безопасности полностью ляжет на европейцев", — подчеркнул Уолтц.

Он также уточнил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и специального представителя. В рамках встреч будут обсуждаться детали урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, Вашингтон намерен обсудить с Киевом вопросы, связанные с природными ресурсами, включая редкоземельные металлы, нефть и газ.

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