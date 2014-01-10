Переговоры Путина с президентом Боливии Луисом Арсе проходят в Петербурге

В Петербурге в здании Константиновского дворца состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой государства Боливия Луисом Альберто Арсе Катакорой. Об этом сообщили в пресс-службе президента России.
В ходе встречи прошли переговоры с участием делегаций двух стран.
Обсуждались перспективы и состояние сотрудничества между Россией и Боливией в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также будущие международные инициативы.
Ранее мы сообщили о том, что Решетников назвал основные задачи в экономике на последующие шесть лет.
Видео: Telegram / Кремль. Новости
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