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Переговоры Путина с президентом Боливии Луисом Арсе проходят в Петербурге

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В ходе встречи прошли переговоры с участием делегаций двух стран.

В Петербурге в здании Константиновского дворца состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой государства Боливия Луисом Альберто Арсе Катакорой. Об этом сообщили в пресс-службе президента России.

В ходе встречи прошли переговоры с участием делегаций двух стран.

Обсуждались перспективы и состояние сотрудничества между Россией и Боливией в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также будущие международные инициативы.

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Видео: Telegram / Кремль. Новости

Теги: владимир путин, пмэф
Категории: Лента новостей, Видео, Новости СПб, Картина дня,

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