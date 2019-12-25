Переезд Верховного суда РФ в Петербург может состояться в второй половине 2027 года

Строительство комплекса Судебного квартала, предназначенного для размещения Верховного суда, неоднократно откладывалось.

Исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко объявил на XIII Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что переезд высшего судебного органа в Петербург запланирован на вторую половину 2027 года. Данную новость распространило издание "Деловой Петербург".

Иваненко уточнил, что ориентировочной датой переезда выступает промежуток между 2027 и 2028 годами, однако наиболее реалистичной представляется первая обозначенная дата.

Строительство комплекса Судебного квартала, предназначенного для размещения Верховного суда, неоднократно откладывалось, последний раз сроки перенесли в 2024 году до конца 2028 года включительно.

