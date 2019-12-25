  1. Главная
Переезд Верховного суда РФ в Петербург может состояться в второй половине 2027 года
Сегодня, 13:56
Строительство комплекса Судебного квартала, предназначенного для размещения Верховного суда, неоднократно откладывалось.

Исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко объявил на XIII Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что переезд высшего судебного органа в Петербург запланирован на вторую половину 2027 года. Данную новость распространило издание "Деловой Петербург".

Иваненко уточнил, что ориентировочной датой переезда выступает промежуток между 2027 и 2028 годами, однако наиболее реалистичной представляется первая обозначенная дата.

Строительство комплекса Судебного квартала, предназначенного для размещения Верховного суда, неоднократно откладывалось, последний раз сроки перенесли в 2024 году до конца 2028 года включительно.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге будут судить сотрудников РЖД, предоставивших сторонней организации доступ к сведениям о движении грузов.

