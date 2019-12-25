В Петербурге будут судить сотрудников РЖД, предоставивших сторонней организации доступ к сведениям о движении грузов

Впоследствии эти данные продавались сторонним лицам под видом возмездных информационных сервисов.

Северо-Западная транспортная прокуратура передала в судебные органы уголовное дело, касающееся незаконного проникновения в компьютерные базы данных и злоупотребления полномочиями.

Перед судом предстанут семь фигурантов дела, проживающих в Петербурге. Следствие полагает, что двое бывших сотрудников Информационно-вычислительного центра ОАО "РЖД" обеспечили незаконным доступом коммерческую организацию к конфиденциальной информации о перевозках грузов железнодорожным транспортом.

