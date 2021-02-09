Суд Петербурга отправил под домашний арест фигуранта дела о хищении 8 млн рублей

Подозреваемый в хищении средств на ремонт научного судна ограничен домашним арестом.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил меру пресечения в виде домашнего ареста для мужчины, подозреваемого в хищении более 8 млн руб. при капитальном ремонте научно-исследовательского судна "Академик Николай Страхов" Института океанологии РАН. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что с октября 2022 по август 2023 года подозреваемый в составе организованной группы подготовил и предоставил фиктивные документы о выполнении работ, которые фактически не проводились или были выполнены частично. Общая сумма ущерба составила 8 142 765 руб.

Задержание фигуранта состоялось 17 сентября 2025 года. Суд запретил ему покидать жилье без разрешения следователя, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи и интернетом, кроме экстренных случаев. Мера пресечения будет действовать до 29 октября. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV