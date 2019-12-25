С 22 по 26 июня будет закрыт ж/д переезд на станции "Рыбацкое"

За четыре дня специалисты отремонтируют пути с разборкой переездного настила.

С 1:00 до 6:00 железнодорожный переезд на станции "Рыбацкое" в Невском районе Петербурга будет закрыт 22, 23, 24, 25 и 26 июня. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе администрации района.

Закрытие связано с аварийными работами в районе переезда на улице Юннатов. За четыре дня специалисты отремонтируют пути с разборкой переездного настила.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили об ограничении дорожного движения на проспекте Энгельса.

Фото: администрация Невского района