Более 300 жителей поселка Вознесенье переедут из 28 аварийных домов в новостройку

В поселке городского типа Вознесенье 316 жителей переедут из 28 аварийных домов в новостройку, которую возвели по программе расселения национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

В пятиэтажном здании 120 квартир с чистовой отделкой. Во дворе оборудованы площадки для отдыха и стоянки. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал региональный Госстройнадзор.

Когда говорим о переселении, чаще всего вспоминаем цифры и метры. Но за каждой такой квартирой стоит конкретная семья, которая уезжает из старого аварийного дома и начинает жить в других условиях. В Вознесенье это больше 300 человек, и для них этот дом станет настоящим обновлением жизни. Евгений Барановский, зампред правительства Ленобласти

Отмечается, что за 6 лет новые квартиры получили почти 15 тыс. жителей области, в этом году – около 2 тыс. человек.

Ранее мы рассказывали о том, что к сентябрю в Петербурге отремонтировали более 3 тыс. лестничных клеток в жилых домах.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти