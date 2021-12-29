Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД на этой неделе

Список обновляют каждую неделю.

Комитет по информатизации и связи опубликовал список из 40 адресов, на которых на этой неделе, с 24 по 30 января, будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. Они фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках, а затем отправляют информацию в региональное Управление ГИБДД.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях. Помимо передвижных также есть стационарные. Постановление по делам об административном правонарушении выносится инспекторами только после рассмотрения материалов с камер.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что мобильные комплексы в общественном транспорте помогли выявить 23 тысячи нарушений ПДД.

Фото: Piter.TV