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Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД на этой неделе
Сегодня, 13:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД на этой неделе

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Список обновляют каждую неделю.

Комитет по информатизации и связи опубликовал список из 40 адресов, на которых на этой неделе, с 24 по 30 января, будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. Они фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках, а затем отправляют информацию в региональное Управление ГИБДД.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях. Помимо передвижных также есть стационарные. Постановление по делам об административном правонарушении выносится инспекторами только после рассмотрения материалов с камер.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что мобильные комплексы в общественном транспорте помогли выявить 23 тысячи нарушений ПДД. 

Фото: Piter.TV

Теги: пдд, передвижные комплексы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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