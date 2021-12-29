Мобильные комплексы в общественном транспорте помогли выявить 23 тысячи нарушений ПДД

Наземный общественный транспорт помогает увидеть, кто останавливался на выделенной полосе.

Мобильные комплексы фотовидеофиксации, которые установлены в петербургских трамваях, автобусах и троллейбусах, помогли зафиксировать более 23 тысяч нарушений ПДД. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

Проект запустили 19 октября 2021 года. Помимо передвижных и стационарных комплексов за водителями теперь следят и мобильные. Они установлены в транспорте "Пассажиратотранса" и "Горэлектротранса". Как мы узнали, в общей сложности задействованы 120 транспортных средств. В будущем их количество будет увеличено.

За 2 месяца комплексы выявили более 23 тысяч нарушений. При этом около 22 тысячи из них — это стоянка или остановка на выделенной полосе. Комплексы автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как в Петербурге выявляют нарушителей, которые не оплатили парковочное место.

Фото: Piter.TV