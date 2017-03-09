  1. Главная
Сегодня, 12:50
В Ленобласти 19-летний "умелец" переделывал охолощенное оружие в боевое

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223 УК РФ.

Полиция задержала 19-летнего парня, который переделывал охолощенное оружие в боевое. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Молодой человек скупал находящееся в свободной продаже оружие и переделывал его. Продавать "изделия" он не собирался, оставлял их для себя и личного использования. В доме фигуранта обнаружили и изъяли шесть единиц оружия, внешне похожих на пистолеты Макарова и Тульский Токарева, винтовку Мосина и пневматические винтовки, 1,2 тыс. патронов различного калибра, шесть упаковок с порошкообразным веществом темного цвета, нарезные стволы от пистолета Макарова и винтовок Мосина и ППШ.

Все направили на экспертизу. По результатам порошок является бездымным порохом массой 947,2 граммов. 

Исследование остальных объектов продолжается. 

Ранее на Piter.TV: охранник школы в центре Петербурга открыл стрельбу прямо во дворе учебного заведения. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

