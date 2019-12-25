В Петербурге передача данных с уличных камер обойдется в 3 млрд рублей

В Петербурге передача данных с уличных видеокамер в ГКУ "Городской мониторинговый центр" будет стоить 3,1 млрд рублей. Всего насчитывается 25,2 тыс. устройств, пишет Neva.Today 24 марта.

На портале госзакупок учреждение разместило конкурс на оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с устройств мониторинга в Центр обработки и хранения данных. Также подрядчик должен обеспечить получение данных и изображения с устройств мониторинга и их передачу в неизменном виде от устройств мониторинга в ЦОХД в режиме реального времени. Итоги конкурса планируют подвести 10 апреля.

В адресном списке указано 7,6 тыс. мест, где размещены камеры. Устройства различаются по параметрам: разрешение изображения, возможность записывать звук и управлять камерой удаленно.

Фото: Piter.TV