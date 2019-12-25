Зимой число травм на гололеде в Петербурге снизилось на 35%

Количество несчастных случаев, связанных с травмой на льду, прошедшей зимой сократилось в Санкт-Петербурге на четверть по сравнению с предыдущими зимними месяцами. Об этом сообщается в Государственном комитете по административно-техническому надзору города.

Такого результата удалось добиться благодаря скоординированной работе коммунальных служб. Ежедневно уборка дворов осуществлялась силами около четырех тысяч работников ЖКХ, а поддержание чистоты улиц обеспечивалось девятью сотнями единиц специальной техники и более чем тысячей сотрудников, занятых ручной очисткой.

Для предотвращения гололеда в периоды оттепели городские дворы неоднократно обрабатывались антигололедными реагентами. Наряду с этим существенный вклад внесла деятельность Государственной административно-технической инспекции совместно с Центром комплексного контроля городского хозяйства. Благодаря сотрудничеству более 90 процентов обнаруженных недостатков устранялись незамедлительно.

Дополнительно собственники нежилых помещений получили более 260 предписаний относительно образовавшихся сосулек на крышах, выявление которых обеспечивали интеллектуальные системы видеонаблюдения "Городовой".

Таким образом, комплексное и систематическое решение вопросов зимней уборки позволило существенно повысить безопасность и комфорт проживания в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга