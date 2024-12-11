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Сотрудник салона связи похитил и продал данные клиентов в Петербурге
Сегодня, 10:57
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Сотрудник салона связи похитил и продал данные клиентов в Петербурге

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С 23-летним злоумышленником из Мурино связались через мессенджер и предложили "подработку".

Полицейские задержали работника салона связи за передачу данных о клиентах третьим лицам. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

С 23-летним злоумышленником из Мурино связались через мессенджер и предложили "подработку" – 1,5 тыс. рублей за предоставление информации об интересующих "работодателя" абонентских номерах. Являясь сотрудником телекоммуникационной компании, он имел доступ к сведениям и согласился на "заработок". 

Находясь в торговой точке на улице Большой Зелениной, мужчина скопировал из базы данных организации информацию о 29 владельцах номеров и передал ее третьим лицам. По словам задержанного, он не знал, кому и зачем передает сведения. 

Работника поймали 5 февраля. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Устанавливаются иные факты противоправной деятельности.

Ранее на Piter.TV: мошенница продала петербурженке "липовые" туристические путевки за 303 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: продажа данных, улица большая зеленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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