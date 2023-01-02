Жильцов дома на Большой Зелениной несколько лет беспокоили трещины в стенах

По данным сайта Фонда капитального ремонта, работы в здании будут вестись до мая 2025 года подрядчиком ООО "Стройпроект".

Жители дома 1 по Большой Зелениной улице в Петербурге, который частично обрушился 4 августа, жаловались на трещины в стенах как в квартирах, так и в парадной, ранее. Об этом пишет "Фонтанка".

Состоянием стен жильцы делились на портале "Наш Санкт-Петербург" еще с 2019 года. Женщина в одной из жалоб написала, что "вся парадная в трещинах, сколах, как после бомбежки". На это в районной администрации ей ответили следующее: "Проблема не требует безотлагательного принятия мер, не попадает в перечень проблем, по которым необходимо проведение срочных, аварийных работ. Безопасность проживания обеспечена".

По данным сайта Фонда капитального ремонта, работы в здании будут вестись до мая 2025 года подрядчиком ООО "Стройпроект". Компания заменит или восстановит несущие конструкции.

Жилой дом на Петроградской стороне повредился сегодня. В результате происшествия никто не пострадал, жильцов дома эвакуировали. Проверку по факту случившегося проводят прокуратура Петербурга и следователи.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу