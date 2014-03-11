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Экс-сотрудник салона сотовой связи "сливал" данные абонентов в Кировске

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В настоящее время со злоумышленником проводят необходимые процессуальные действия.

Полицейские уличили бывшего работника салона сотовой связи в "сливе" данных абонентов. Возбуждено уголовное дело по ст. 272.1 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Подозреваемым оказался 20-летний житель Шлиссельбурга. Предварительно, задержанный, работая в салоне связи на Набережной улице в Кировске, за денежное вознаграждение передал неизвестному заказчику в мессенджере персональные данные нескольких десятков абонентов. 

В настоящее время со злоумышленником проводят необходимые процессуальные действия. 

Ранее на Piter.TV: выявлены еще пять фактов торговли данными абонентов у ранее задержанного бывшего работника салона сотовой связи. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кировск, продажа данных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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