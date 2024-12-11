Выявлены еще 5 фактов торговли данными абонентов у ранее задержанного бывшего работника салона сотовой связи

Возбуждены новые уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ.

В Петербурге полицейские продолжают выявлять новые факты торговли данными абонентов у ранее задержанного бывшего работника салона сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На мужчину следствием полиции уже возбуждено несколько уголовных дел по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. Как сообщалось ранее, в феврале 2025 года сотрудниками киберполиции Петербурга был задержан 31-летний житель Мурино. В 2022 году мужчина работал в салоне сотовой связи на Пискаревском проспекте и за время трудовой деятельности продал персональные данные нескольких десятков абонентов. За информацию об одном человеке мужчина получал 300 рублей. По всем фактам следствием полиции были возбуждены уголовные дела по статье 272 УК РФ.

В результате дальнейшего расследования полицейские установили еще 5 абонентских номеров, персональные данные о владельцах которых задержанный в июле 2022 года передал третьим лицам. Возбуждены новые уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ.

Мера пресечения в виде обязательства о явке подозреваемому не изменялась.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти