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Задержан сотрудник салона сотовой связи на Пискаревском проспекте, который продавал данные клиентов

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Полицейские задержали работника салона сотовой связи, торговавшего данными клиентов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Было установлено, что в 2022 году 31-летний мужчина работал в салоне связи на Пискаревском проспекте. В одном из мессенджеров ему предложили "подработку": неизвестный попросил за деньги "сливать" данные абонентов сотового оператора. За одного клиента обещали 300 рублей, их злоумышленник получал через интернет-кошелек. 

По информации оперативников, за время работы в салоне житель Мурино продал персональные данные нескольких десятков клиентов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В начале февраля мы сообщали о подобном преступлении в Северной столице: тогда задержали 23-летнего молодого человека. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: пискаревский проспект, похищение данных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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