На оператора связи в Петербурге подали в суд за игнорирование системы "Антифрод"

Этот иск подан в интересах граждан и государства, чтобы усилить защиту от киберпреступлений и обеспечить соблюдение закона.

Прокуратура Санкт-Петербурга подала в суд на оператора связи ООО "СТ Телеком" за отказ подключиться к системе "Антифрод", призванной бороться с телефонным мошенничеством. Все операторы связи в России обязаны подключиться к этой системе в установленные законом сроки, однако "СТ Телеком" не выполнил требование.

В результате компания была оштрафована на 600 тысяч рублей по решению Роскомнадзора. Несмотря на это, оператор продолжает бездействовать, создавая угрозы информационной безопасности и облегчая телефонное мошенничество. Прокуратура направила иск в суд, требуя признать бездействие оператора и обязать его подключиться к системе.

Этот иск подан в интересах граждан и государства, чтобы усилить защиту от киберпреступлений и обеспечить соблюдение закона. Дело находится на рассмотрении суда. Прокуратура Санкт-Петербурга планирует продолжить активную работу по разработке и внедрению новых мер по борьбе с преступностью в сфере информационных технологий, чтобы защитить жителей города от мошенничества и кибератак.

*Антифрод-системы — программные комплексы для предотвращения мошеннических транзакций. Антифрод-решения анализируют каждую транзакцию и присваивают ей метку, характеризующую ее надёжность.

Ранее в Петербурге оператора связи оштрафовали на 3 млн за пропуск звонков подменных номеров.

Видео: прокуратура СПб (пример работы площадки добросовестного оператора связи, внедрившего информационную систему "Антифрод")