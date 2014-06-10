В Петербурге оператора связи оштрафовали на 3 млн за пропуск звонков подменных номеров

Оператора сотовой связи оштрафовали на 3 млн рублей из-за пропуска вызовов с подменных номеров. Прокуратура Фрунзенского района выяснила, что 63-летняя петербурженка из-за этого лишилась 9 млн рублей.
В ходе изучения одного из уголовных дел о мошенничестве установлено, что 63-летней петербурженке поступило пять телефонных звонков от неустановленных лиц, которые обманом похитили у неё 9 млн рублей. Злоумышленники связывались с потерпевшей через иностранных операторов связи с использованием якобы российских номеров телефона.
В нарушение закона оператор связи не исполнил свои обязанности и не предпринял меры по прекращению оказания данных услуг. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении оператора связи дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ.
прокуратура Фрунзенского района
В результате оператору назначено наказание в виде штрафов в общем размере 3 млн рублей в доход государства.
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