В Петербурге оператора связи оштрафовали на 3 млн за пропуск звонков подменных номеров

Женщина после звонков мошенников с подменных номеров лишилась 9 млн рублей.

Оператора сотовой связи оштрафовали на 3 млн рублей из-за пропуска вызовов с подменных номеров. Прокуратура Фрунзенского района выяснила, что 63-летняя петербурженка из-за этого лишилась 9 млн рублей.

В ходе изучения одного из уголовных дел о мошенничестве установлено, что 63-летней петербурженке поступило пять телефонных звонков от неустановленных лиц, которые обманом похитили у неё 9 млн рублей. Злоумышленники связывались с потерпевшей через иностранных операторов связи с использованием якобы российских номеров телефона.

В нарушение закона оператор связи не исполнил свои обязанности и не предпринял меры по прекращению оказания данных услуг. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении оператора связи дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ. прокуратура Фрунзенского района

В результате оператору назначено наказание в виде штрафов в общем размере 3 млн рублей в доход государства.

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