Перед судом предстанет работник морского порта за смертельный наезд на тальмана

Тальман – лицо, ведущее подсчет груза при погрузке на судно и выгрузке с него.

В Петербурге перед судом предстанет работник морского порта за нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее смерть человека. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автопогрузчика. По версии следствия, 8 июля 2023 года в морском порту Петербурга водитель автопогрузчика перевозил крупногабаритный груз, который закрывал ему обзор. В нарушение правил безопасности он двигался передним ходом и совершил наезд на тальмана (лицо, ведущее подсчет груза при погрузке на судно и выгрузке с него – прим.ред.). От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

В сентябре грузовик сбил насмерть электросамокатчика на Малоохтинской.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура