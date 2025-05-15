В Петербурге перед судом предстанет группа бутлегеров с годовым оборотом в 40 млн рублей

Они 4 года производили в Ломоносове фальсификат.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых ранее судимых петербуржцев, обвиняемых в незаконном обороте алкоголя, а также в незаконном использовании чужого товарного знака. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ГУ МВД России совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность группы бутлегеров, которую координировал 44-летний житель Парголово вместе со своей сестрой. Нелегальный бизнес существовал на протяжении 4-х лет. Поддельный алкоголь производили в арендованном помещении в Ломоносове. Там после добавления нужного красителя и ароматизатора разбавленный этиловый спирт превращался в готовые напитки. Фальсификат разливался по пятилитровым бутылям, крышки которых оклеивались символикой элитных марок. Готовая продукция доставлялась покупателям как в Петербург, так и в другие регионы России.

Во избежание проверок со стороны ГАИ на руки водителям выдавались поддельные сопроводительные документы: товарно-транспортные накладные от имени вымышленных юридических лиц, в которых указывались товары, оборот которых не требует установленной законом регистрации или лицензирования (антисептические средства, основа для изготовления парфюмерной продукции).

Оборот денежных средств от реализации спиртосодержащей продукции составлял около 40 млн рублей в год в безналичной форме.

В ходе предварительного следствия для обеспечения наказания в виде штрафа, а также удовлетворения гражданского иска, были наложены аресты на имущество обвиняемых на общую сумму 21 866 564,24 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Петродворцовый районный суд.

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