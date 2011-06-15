Бастрыкин взял на контроль ситуацию с перебоями льготных лекарств в Петербурге

Глава СК поручил предоставить доклад о проверке нарушений в обеспечении жителей города жизненно важными препаратами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с системными перебоями в обеспечении льготными лекарствами жителей Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ведомства, в городе длительное время сохраняются проблемы с поставками жизненно важных препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу уже начало проверку по факту нарушений в системе лекарственного обеспечения. Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления Артёму Черненко в кратчайшие сроки представить доклад о первых результатах проверки и принятых мерах.

Ранее в СМИ поступали многочисленные жалобы от жителей города, которые не могут получить бесплатные лекарства, положенные им по федеральному и региональному законодательству. Особую озабоченность вызывают пациенты с онкологическими, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, для которых перерыв в лечении может быть критически опасным. Проверка СК должна установить причины сбоев в системе лекарственного обеспечения и выявить ответственных за сложившуюся ситуацию.

Фото: Piter.TV