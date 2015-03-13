В Шушарах полиция изъяла более 16 кг марихуаны с квартирной плантации наркоагронома

Житель Пушкина задержан за организацию наркопроизводства в арендуемом жилье.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Пушкинского района ликвидировали крупную плантацию конопли в поселке Шушары. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 6 ноября был задержан житель Пушкина, организовавший выращивание наркотических растений в арендуемой квартире.

В ходе осмотра помещения правоохранители изъяли вещественные доказательства: 4 полимерных пакета с марихуаной, полимерный мешок с 15 растениями конопли с корневой системой, а также специализированное оборудование для культивирования наркосодержащих растений. Общий вес изъятого превысил 16 килограммов.

По результатам экспертизы установлено, что один из пакетов содержал 4604 грамма конопли. Содержимое остальных упаковок общим весом 13 901 грамм направлено на дальнейшее исследование. Возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 3, статье 228.1 часть 4 пункт "г" УК РФ (покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области