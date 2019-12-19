Глава государства заявил, что никаких изменений не предвидится.

В рамках Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о новой пенсионной реформе. Глава государства заявил, что никаких изменений не предвидится.

Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде. Владимир Путин

Что касается некоторых предложений Минфина, то они касаются пенсионных накоплений, которые, по словам президента, можно считать инвестициями. Путин заявил, что речь идет просто об их защите.

Ранее мы писали, что Путин выступил против принятия новой Конституции.

Видео: Большая пресс-конференция