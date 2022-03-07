Злоумышленница получила 542 тысячи рублей от пенсионерки с проспекта Космонавтов, представившись полицейским

Камеры "умного" домофона засняли, как выглядит женщина.

Полиция задержала женщину, которая подозревается в обмане 90-летний пенсионерки на проспекте Космонавтов. Злоумышленница представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что нужны деньги для непривлечения её невестки к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, доверчивая пожилая женщина передала 542 тыс. рублей. Потерпевшая обратилась в полицию 5 марта. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Подозреваемую задержали на следующий день, 6 марта, на улице Вадима Шефнера. Гражданка 1991-го года рождения работает менеджером. По ее словам, она не знала, для чего обманывает пенсионерку. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге пенсионерка отдала лжесыну 250 тысячи рублей, чтобы спасти его от беды.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО