В Петербурге пенсионерка отдала лжесыну 250 тысячи рублей, чтобы спасти его от беды

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Еще одна пенсионерка стала жертвой мошенников в Петербурге. На этот раз на удочку преступников попалась 87-летняя женщина. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевшая рассказала, что днем 16 февраля ей на домашний телефон позвонил мужчина и представился ее сыном. Он сообщил, что попал в беду, и теперь ему нужны деньги.

За деньгами приехал курьер, которому пенсионерка отдала 250 тысяч рублей, завернутые в полотенце, простынь и одеяло. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что находящийся в федеральном розыске мошенник сам сдался полицейским в Ленобласти.

Фото: Piter.TV