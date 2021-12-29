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Находящийся в федеральном розыске мошенник сам сдался полицейским в Ленобласти
Сегодня, 10:06
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Находящийся в федеральном розыске мошенник сам сдался полицейским в Ленобласти

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Мужчина проходил лечение в реабилитационном центре "Новая жизнь" в деревне Котлы.

Накануне вечером в полицейский участок по Кингисеппскому району ленобласти обратился 45 житель Севастополя и попросил проверить его данные по информационным базам на розыск. Об этом стало известно Piter.tv.

При проверке оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске за МВД по республике Крым. Он осужден в 2018 году по статье о мошенничестве, а мера пресечения – арест. Мошенника ищут с 2020 года. 

Сам мужчина проходил лечение в реабилитационном центре "Новая жизнь" деревни Котлы в Кингисеппском районе. Мужчину поместили в изолятор.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенник, сдался полиции, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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