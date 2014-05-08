Пожилой петербурженке выплатят компенсацию в размере 250 тысяч рублей за падение на гололёде

Пенсионерка получила перелом правого плеча, длительное время находилась на лечении и носила гипсовую повязку.

По иску прокурора петербургской пенсионерке выплатят компенсацию в размере 250 тысяч рублей за падение на улице зимой. Об этом сообщила прокуратура Кировского района.

Установлено, что 12 декабря 2023 года пожилая петербурженка, выходя из парадной дома по улице Маршала Казакова, поскользнулась на гололеде и упала. Пенсионерка получила перелом правого плеча, длительное время находилась на лечении и носила гипсовую повязку.

Содержание придомовой территории возложено на ТСЖ "Бис".

Прокурор района в защиту прав пожилой пострадавшей предъявил исковое заявление в суд о компенсации морального вреда. Требования прокурора района удовлетворены, в пользу поскользнувшейся пенсионерки взыскано 250 тысяч рублей.

Ещё одной петербурженке выплатили 200 тысяч рублей из-за падения на скользкой дорожке в Павловске.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)