Прокуратура помогла жительнице блокадного Ленинграда вернуть квартиру

Еще в 2021 году право собственности на единственную квартиру пенсионерки обманным путем было оформлено на третьих лиц.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению 90-летней жительницы блокадного Ленинграда. Об этом рассказали 9 января в надзорном ведомстве.

Еще в 2021 году право собственности на единственную квартиру пенсионерки обманным путем было оформлено на третьих лиц. Эту сделку на основании решения суда признали незаконной, судом снят запрет на регистрацию права собственности.

Проверка прокуратуры показала, что в отношении квартиры продолжал действовать арест, который наложили судебные приставы в Вологодской области, в результате его сняли. Сейчас право собственности на квартиру зарегистрировано на жительницу блокадного Ленинграда.

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Фото: Piter.TV