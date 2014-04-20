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Пожилая петербурженка лишилась квартиры и 5 млн рублей из-за мошенников
Сегодня, 9:12
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Пожилая петербурженка лишилась квартиры и 5 млн рублей из-за мошенников

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Общая сумма ущерба – 28 млн рублей.

В Петербурге пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей из-за мошенников. Об этом пишет 78.ru. 

В полицию 27 декабря обратилась 73-летняя женщина с заявлением о том, что ее обманули неизвестные. У пожилой горожанки отобрали жилье, в котором также находились накопления. Общая сумма ущерба – 28 млн рублей. 

Личности злоумышленников устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Стачек задержан пособник телефонных мошенников. 

Фото: Piter.TV

Теги: лишилась квартиры, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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