Пожилая петербурженка лишилась квартиры и 5 млн рублей из-за мошенников

Общая сумма ущерба – 28 млн рублей.

В Петербурге пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей из-за мошенников. Об этом пишет 78.ru.

В полицию 27 декабря обратилась 73-летняя женщина с заявлением о том, что ее обманули неизвестные. У пожилой горожанки отобрали жилье, в котором также находились накопления. Общая сумма ущерба – 28 млн рублей.

Личности злоумышленников устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Стачек задержан пособник телефонных мошенников.

Фото: Piter.TV