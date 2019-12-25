В Петербурге пенсионерке не вернули ювелирные украшения после выписки из больницы

На ней были золотые серьги с бриллиантами стоимостью 50 000 рублей, золотая цепочка стоимостью 30 000 рублей, золотой крестик стоимостью 17 000 рублей, часы наручные "Чайка" стоимостью 8 000 рублей.

В Петербурге 74-летняя пенсионерка не обнаружила свои ювелирные украшения после выписки из больницы. Об этом стало известно Piter.tv

Установлено, что 15 декабря женщине стало плохо, она вызвала себе скорую помощь. Её госпитализировали в одну из городских больниц. В момент поступления в больницу на пенсионерке находились ювелирные изделия: золотые серьги с бриллиантами стоимостью 50 000 рублей, золотая цепочка стоимостью 30 000 рублей, золотой крестик стоимостью 17 000 рублей, часы наручные "Чайка" стоимостью 8 000 рублей. Кем были сняты при поступлении ювелирные изделия, заявительница не помнит. При выписке данные изделия ей не вернули.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге грабителя-рецидивиста осудили за кражу 10 флаконов шампуня.

Фото: pexels