В Петербурге грабителя-рецидивиста осудили за кражу 10 флаконов шампуня

Мужчина намеревался продать шампунь.

Стало известно, что в Петербурге осудили мужчину-рецидивиста. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает городская прокуратура.

Как установил суд, в апреле ночью Власов у светофора на Гутуевском мосту напал на прохожего. Обвиняемый избил его, нанес удар ножом в ногу и отобрал ценности и деньги.

Спустя несколько дней подсудимый в одном из супермаркетов похитил 10 флаконов шампуня. Он хотел их продать. В результате суд назначил грабителю-рецидивисту наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сотрудники транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу в Ленобласти. Мужчину задержали за кражу мобильного телефона.

Фото: Piter.tv

