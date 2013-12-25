Сотрудники транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу в Ленобласти

Мужчину задержали за кражу мобильного телефона.

В среду, 15 декабря, в Выборгском районе Ленобласти сотрудникам транспортной полиции удалось задержать мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В дежурную часть транспортной полиции обратился пассажир скоростного поезда "Санкт-Петербург-Выборг" и сообщил, что у него похитили телефон. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам выявили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 41-летний житель Выборгского района.

Установлено, что рецидивист, заметив на кресельном откидном столике сотовый телефон спящего пассажира, решил присвоить мобильное устройство себе. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник забрал телефон и покинул вагон электропоезда.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей, телефон вернули владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: Piter.tv