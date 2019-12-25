В гостях пожилая жительница Петербурга лишилась 1,2 млн рублей

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожилая жительница Петербурга, находясь в гостях на Васильевском острове, лишилась почти 1,2 млн рублей.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 17 ноября 83-летняя женщина пришла в квартиру дома по улице Кораблестроителей, в которой проживает ее 58-летняя знакомая. Ближе к вечеру потерпевшая обнаружила, что в ее сумке отсутствуют 233 купюры номиналом 5 тыс. рублей. Последний раз деньги пенсионерка видела в гостях.

По адресу полицейским дверь никто не открыл, на звонки знакомая петербурженки отвечать перестала. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прокуратура потребовала признать недействительным мошеннический договор пенсионерки.

Фото: Piter.TV