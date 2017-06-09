Пожилая автоледи сбила 6-летнюю девочку на Арцеуловской аллее

В Приморском районе Петербурга пожилая автоледи сбила 6-летнюю девочку. Об этом стало известно Piter.tv.
Днём 23 августа 73-летняя женщина за рулём Toyota RAV4 двигалась по прилегающей территории Арцеуловской аллеи и наехала на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть без взрослых (отец находился в салоне автомобиля).
Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной лобной кости госпитализировали в больницу.
Женщина к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 году привлекалась 3 раза.
Также полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с велосипедистом в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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