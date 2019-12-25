В Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 14 млн рублей

16 декабря пожилая женщина положила в чёрный пакет деньги от продажи квартиры, а также все чеки, подтверждающие перевод денег, и положила в урну у дома 35 корпус 1 по улице Доблести.

Пожилая петербурженка продала свою квартиру и перевела мошенникам более 14 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 76-летняя пенсионерка, проживающая в Центральном районе Петербурга. Она рассказала, что в октябре ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Центрального Банка России и сказала, что с её счетов мошенники пытаются снять денежные средства. Под предлогом сохранения денежных средств неизвестная предложила пенсионерке перевести деньги на безопасные счета. Также неизвестная сообщила, что квартира пожилой женщины находится под угрозой мошеннических действий и ей необходимо в срочном порядке продать недвижимость. Пенсионерка 6 декабря продала квартиру. Уже 16 декабря пожилая женщина положила в чёрный пакет деньги от продажи квартиры, а также все чеки, подтверждающие перевод денег, и положила в урну у дома 35 корпус 1 по улице Доблести.

Материальный ущерб составил 14 398 500 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ещё одна пожилая петербурженка перевела мошенникам более 7 млн рублей.

Фото: Piter.tv