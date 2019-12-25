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Пожилая петербурженка перевела мошенникам более 7 млн рублей
Сегодня, 10:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожилая петербурженка перевела мошенникам более 7 млн рублей

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Ей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками Центробанка и полиции.

Петербургская пенсионерка перевела мошенникам более 7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 82-летней женщины, в период с 8 по 11 декабря ей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками Центробанка и полиции. Они под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили женщину перевести деньги на "безопасные счета".

Пожилая петербурженка перевела на неизвестные счета 7 120 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ещё одна петербургская пенсионерка перевела "следователям" 3,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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swfrosia123
Сегодня 10:58

Какие богатые у нас пенсионеры...поражаюсь.

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