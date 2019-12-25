Пожилая петербурженка перевела мошенникам более 7 млн рублей

Ей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками Центробанка и полиции.

Петербургская пенсионерка перевела мошенникам более 7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 82-летней женщины, в период с 8 по 11 декабря ей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками Центробанка и полиции. Они под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили женщину перевести деньги на "безопасные счета".

Пожилая петербурженка перевела на неизвестные счета 7 120 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ещё одна петербургская пенсионерка перевела "следователям" 3,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv