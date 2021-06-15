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Петербургская пенсионерка перевела "следователям" 3,5 млн рублей
Сегодня, 9:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская пенсионерка перевела "следователям" 3,5 млн рублей

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По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 77-летняя пенсионерка перевела мошенникам 3,5 млн рублей. об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, днём 19 декабря ей на мобильный позвонила неизвестная женщина, которая представилась следователем. Звонившая сообщила, что на счету пенсионерки происходят мошеннические действия и поэтому необходимо все деньги перевести на безопасный счёт. После этого пожилая петербурженка перевела на неизвестный счет 3,5 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Всеволожска перевела мошенникам почти 4 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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