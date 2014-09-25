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Пенсионерка из Всеволожска перевела мошенникам почти 4 млн рублей
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерка из Всеволожска перевела мошенникам почти 4 млн рублей

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По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 

Пенсионерка из Всеволожска перевела мошенникам почти 4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 79-летняя жительница Всеволожска. Она рассказала, что в период с 1 по 3 декабря ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестных, которые, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили её перевести на неизвестные счета 3 950 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 

Ранее пожилая петербурженка отдала 1,7 млн рублей и 1000 долларов за "непривлечение дочери к уголовной ответственности".

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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