По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка из Всеволожска перевела мошенникам почти 4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 79-летняя жительница Всеволожска. Она рассказала, что в период с 1 по 3 декабря ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестных, которые, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили её перевести на неизвестные счета 3 950 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая петербурженка отдала 1,7 млн рублей и 1000 долларов за "непривлечение дочери к уголовной ответственности".

Фото: Piter.tv