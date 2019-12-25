Пожилая петербурженка отдала 1,7 млн рублей и 1000 долларов за "непривлечение дочери к уголовной ответственности"

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 80-летняя пенсионерка отдала мошенникам 1,7 млн рублей и 1000 долларов за непривлечение дочери в уголовной ответственности. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, утром 1 декабря ей позвонила женщина, которая представилась её дочерью. Звонившая сообщила, что она попала в ДТП и за непривлечение её к уголовной ответственности нужно заплатить. В квартиру к пенсионерке пришел неизвестный мужчина, которому она передала 1,7 млн рублей и 1000 долларов (61 150 рублей по текущему курсу).

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге "соцработник" пообещала пенсионеру компенсацию за комиссию в 800 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv