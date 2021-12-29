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Пенсионерка из Кронштадта вместо инвестирования перевела 2,5 млн неизвестным
Сегодня, 9:33
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Пенсионерка из Кронштадта вместо инвестирования перевела 2,5 млн неизвестным

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Мошенники узнали, что женщина хочет вложиться в акции какой-нибудь компании.

Медсестра из Кронштадта хотела инвестировать свои деньги для увеличения капитала, но в итоге перевела их неизвестным. Как узнал Piter.tv, изначально женщина хотела вложить их в акции ПАО "Газпром", но затем ей позвонил неизвестный и предложил инвестировать в якобы дочернюю фирму "Газпрома".

С конца декабря по середину января 68-летняя петербурженка оформляла микрозаймы в "Мир Кредита", "ВИВА деньги", а также переводила деньги свои деньги и накопления мужа на неизвестные счета. В общей сложности она отдала мошенникам 2,5 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что во Всеволожске ведущий инженер взяла кредиты и перевела мошенникам почти 12 млн рублей. 

Фото: Pexels 

Теги: инвестиции, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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