Во Всеволожске ведущий инженер взяла кредиты и перевела мошенникам почти 12 млн рублей

По словам пострадавшей, ей и ее супругу в период с 27 января по 1 февраля поступали звонки от неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ.

В Ленобласти ведущий инженер взяла кредиты и перевела мошенникам почти 12 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей из Всеволожска, ей и ее супругу в период с 27 января по 1 февраля поступали звонки от неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ. Он под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил их оформить кредиты в нескольких банках и перевести на неустановленный счет 11 866 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее два пенсионера из Петербурга лишились денег после того, как вложили их в инвестиции.

Фото: Piter.tv