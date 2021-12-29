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Во Всеволожске ведущий инженер взяла кредиты и перевела мошенникам почти 12 млн рублей
Сегодня, 10:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске ведущий инженер взяла кредиты и перевела мошенникам почти 12 млн рублей

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По словам пострадавшей, ей и ее супругу в период с 27 января по 1 февраля поступали звонки от неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ.

В Ленобласти ведущий инженер взяла кредиты и перевела мошенникам почти 12 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей из Всеволожска, ей и ее супругу в период с 27 января по 1 февраля поступали звонки от неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ. Он под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил их оформить кредиты в нескольких банках и перевести на неустановленный счет 11 866 000 рублей.         

Возбуждено уголовное дело.

Ранее два пенсионера из Петербурга лишились денег после того, как вложили их в инвестиции.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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