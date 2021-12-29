Два пенсионера из Петербурга лишились денег после того, как вложили их в инвестиции

Петербуржцы не получили со вкладов никакой прибыли.

Пенсионер вложил в инвестиции 1,5 млн рублей, но не смог получить свою прибыль. Потерпевший 1941-го года рождения 1 февраля обратился в полицию, узнал Piter.TV.

Пенсионер прошел обучение по инвестированию за 2 месяца, после чего перевел деньги на неизвестные счета. Больше он своих денег не видел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одно подобное заявление поступило накануне, 31 января. Женщина 1957 года рождения зарегистрировала на сайте свою анкету, а затем вложила 1,2 млн рублей для получения процентов. Когда петербурженка обратилась в организацию для возврата денежных средств, ей отказали. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

Такие ситуации происходят регулярно. Ранее пенсионерка отдала неизвестным 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV