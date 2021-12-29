Пенсионерка из Петербурга хотела заработать на инвестициях, но потеряла 2 млн рублей

Пенсионерка перевела 2,3 млн рублей на различные счета, чтобы затем получить с денег прибыль. После ее заявления полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, узнал Piter.TV.

Жительница Калининского района 1956-го года рождения обратилась в полицию 10-го января. Она рассказала, что в конце октября 2021 года на сайте брокерской организации "NvestPro" оставила свои контактные данные. В Интернете можно найти негативные отзывы об этой организации. Спустя несколько недель петербурженки стали поступать звонки от неизвестных номеров. Звонивший представился главой аналитического отдела. Следуя указаниям незнакомца, она перевела на различные счета почти 2,3 млн рублей. Дальнейшая судьба денег неизвестна.

Фото: Pexels