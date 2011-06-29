Пенсионерка из Ленобласти госпитализирована с ожогами из-за загоревшейся мультиварки

В среду, 28 ноября, 64-летняя пенсионерка из Всеволожска получила ожоги в результате возгорания мультиварки. Несмотря на это, женщина смогла самостоятельно справиться с огнем.
Как сообщает издание "Фонтаанка", инцидент произошел во время приготовления пищи, когда мультиварка неожиданно вспыхнула. Пенсионерка попыталась погасить пламя и в конечном счете справилась с пожаром.
Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение, где врачи диагностировали у нее термические ожоги голеностопа и стопы.
Ранее мы сообщили о том, что мальчик-инвалид захлебнулся в ванне в Шушарах.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все