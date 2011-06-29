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Пенсионерка из Ленобласти госпитализирована с ожогами из-за загоревшейся мультиварки
Сегодня, 12:51
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Пенсионерка из Ленобласти госпитализирована с ожогами из-за загоревшейся мультиварки

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Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение, где врачи диагностировали у нее термические ожоги голеностопа и стопы.

В среду, 28 ноября, 64-летняя пенсионерка из Всеволожска получила ожоги в результате возгорания мультиварки. Несмотря на это, женщина смогла самостоятельно справиться с огнем.

Как сообщает издание "Фонтаанка", инцидент произошел во время приготовления пищи, когда мультиварка неожиданно вспыхнула. Пенсионерка попыталась погасить пламя и в конечном счете справилась с пожаром.

Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение, где врачи диагностировали у нее термические ожоги голеностопа и стопы.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик-инвалид захлебнулся в ванне в Шушарах.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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