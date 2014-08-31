Мальчик-инвалид захлебнулся в ванне в Шушарах

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Во вторник, 26 ноября, примерно в 11:35 в Шушарах 12-летний мальчик с диагнозом ДЦП захлебнулся во время купания по неосторожности родителей.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", помочь ребенку не удалось. Несмотря на реанимационные действия, предпринятые медиками скорой помощи, он скончался на месте происшествия.

Семья полная, на учете в органах опеки не состоит. Мать, 1986 года рождения, не работает, а отец, ее ровесник, занимает должность руководителя группы по реализации проектов в одной из коммерческих компаний.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее мы сообщили о том, что маленькая петербурженка получила ожоги во время купания за несколько дней до своего четырехлетия.

Фото: Piter.TV